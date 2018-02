Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Verdi Off - "La paranza dei bambini" di Roberto Saviano e Mario Gelardi

Il romanzo diventa uno spettacolo teatrale che racconta una verità cruda, violenta, senza scampo. Non a caso lo spettacolo nasce nel Nuovo Teatro Sanità, un luogo 'miracoloso' nel cuore di Napoli, dove si tenta di costruire un presente reale e immaginare un futuro possibile. 'L'infanzia è una malattia, un malanno da cui si guarisce crescendo', diceva William Golding, l'autore de 'Il signore delle mosche'.



E come nel romanzo di Saviano così anche nello spettacolo i protagonisti creano una loro comunità che impone regole feroci per perdere l'innocenza e diventare grandi. Dopo la felice esperienza dello spettacolo 'Gomorra', Roberto Saviano e Mario Gelardi si uniscono di nuovo in questo progetto teatrale per raccontare la controversa ascesa di una tribù adolescente verso il potere, pronta a piombare nel buio della tragedia e nel nero infinito dei fumetti di Frank Miller. “Io per diventare bambino ci ho messo dieci anni, per spararti in faccia ci metto un secondo”.





"LA PARANZA DEI BAMBINI"

di Roberto Saviano e Mario Gelardi

con Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Carlo Caracciolo, Antimo Casertano, Riccardo Ciccarelli, Mariano Coletti, Giampiero de Concilio, Simone Fiorillo, Carlo Geltrude, Enrico Maria Pacini

regia di Mario Gelardi

Un progetto Nuovo Teatro Sanità

Prodotto da Mismaonda in collaborazione con Marche Teatro





Teatro "G. Verdi"

via Garibaldi, 2/a

Gorizia

GO

Orario - Ingresso: 20.45

Il 01/02/18

