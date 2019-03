Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > San Daniele del Friuli

LeggerMente - Incontri di resistenza letteraria

LeggerMente - appuntamenti periodici di resistenza letteraria presso la Biblioteca Guarneriana a San Daniele del Friuli. Ecco il programma degli incontri:

martedì 31 ottobre - Paolo Patui - All'inizio. Iniziare per non finire

giovedì 30 novembre - Angela Felice - Scrivere e/è lavorare

giovedì 21 dicembre - gli studenti dell'ISIS Manzini - Anche i ragazzi leggono

mercoledì 31 gennaio - Gianluca Buttolo e Flavia Rizzato - Leggere lèggere immagini

mercoledì 28 febbraio - Paolo Patui - A metà. Già e non ancora di una storia

sabato 31 marzo - Pierluigi Cappello - Le parole della mia vita

lunedì 30 aprile - Paolo Patui - Alla fine. Finire per ricominciare

giovedì 31 maggio - lettori vari - Il libro dei lettori



Prenotazioni ed informazioni: Biblioteca Guarneriana (tel. 0432- 954934 ; e-mail: info@guarneriana.it). Ingesso libero.

Biblioteca Guarneriana



San Daniele del Friuli

UD

Orario - Ingresso: 20.45

Dal 31/10/06 al 31/05/07

Email: info@guarneriana.it